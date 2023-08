Sovico, il Gruppo Beta si fa un regalo per i primi cento anni: ecco il nuovo sito web istituzionale

Il Gruppo Beta si è fatto un regalo per i primi cento anni di storia: un nuovo sito web istituzionale lanciato ufficialmente giovedì 31 agosto. Nella preview compaiono la frase: “Una realtà italiana, in crescita costante, con 100 anni di esperienza” e un counter che scorre dal 1923 al 2023, tutta la storia della azienda leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica. “Il portale – comunica il Gruppo di Sovico in una nota – nasce per condividere la narrazione corporate di un’eccellenza italiana che è cresciuta diventando un punto di riferimento per il settore grazie anche alle cinque aziende che dal 2018 fanno parte del Gruppo e gli oltre 1.000 collaboratori in Italia e nel mondo”.

Gruppo Beta, il presidente e AD Roberto Ciceri: “Una impresa in continua evoluzione”

“La nostra è un’impresa nata un secolo fa, in continua evoluzione e proiettata al futuro. In quest’ottica si evolve anche il nostro percorso di crescita e di comunicazione digitale – commenta Roberto Ciceri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Beta.Con il nuovo sito web vogliamo condividere per la prima volta la narrazione corporate del nostro gruppo, con un focus sulle nostre diverse aziende, la produzione, i nostri dieci stabilimenti in Italia, per farci conoscere al meglio dai nostri interlocutori sul mercato”.

Roberto Ciceri, presidente e amministratore delegato della Beta Utensili

Il sito web istituzionale (www.gruppo-beta.com), realizzato in collaborazione con l’agenzia Conic, sarà disponibile a breve anche in lingua inglese e si distingue: “per un design attuale, con una user experience ideata per rendere i percorsi di navigazione semplici e intuitivi – soprattutto da mobile – e in grado di trasmettere le principali informazioni in modo veloce ed efficace. L’ampia presenza di contenuti video coinvolge l’utente in un racconto a 360° dell’eccellenza industriale e del Made in Italy del Gruppo di Sovico”.

Gruppo Beta di Sovico, le diverse sezioni del nuovo sito web

Diverse le sezioni che compongono il nuovo sito, da quella denominata “Il Gruppo”, che approfondisce i valori e la storia, la presenza nel mondo e i risultati economici, a “La Produzione” che mostra cosa si cela dietro la qualità dei prodotti, “mettendo in risalto la cura e il lavoro che da sempre contraddistinguono il Gruppo Beta nei settori Ricerca e Sviluppo, Design & Innovazione, Qualità e Certificazioni, con un focus sulle Aziende e Brand, i Siti Produttivi e la Logistica”. E poi la sezione “La Responsabilità” che racconta: “gli investimenti del Gruppo Beta in termini di efficientamento energetico, le iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale e a tutelare il benessere delle persone, dei territori e delle comunità in cui opera”.

“Le Nostre Persone” fa un focus sugli oltre 1.000 dipendenti, evidenza le caratteristiche e i valori che il Gruppo ricerca in ogni nuova risorsa e sottolinea le opportunità che un’azienda come Beta può offrire. Infine, in “Media” viene raccontata con video e immagini, la comunicazione del Gruppo Beta attraverso le sponsorizzazioni nel mondo del Motorsport avviate fin dagli anni ’70 e le ultime notizie condivise con la stampa.

Il nuovo sito web, collegato con i siti delle aziende che fanno parte del Gruppo – Beta Utensili, BM Group, Abra Beta, 3D Beta ed Helvi –, permette di raggiungere con un clic i canali Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube dell’azienda.