Sovico, a Roberto Ciceri (Gruppo Beta) l’Asfor Award for Excellence

Roberto Ciceri, presidente e amministratore delegato di Gruppo Beta, che ha sede a Sovico, è stato premiato con l’Asfor Award for Excellence, il riconoscimento istituito da Asfor, associazione italiana per la formazione manageriale, per celebrare l’eccellenza nel campo dell’imprenditoria e del management. Il premio è stata conferito dal presidente di Asfor, Marco Vergeat, nel contesto della XXI Giornata della Formazione Manageriale Asfor che si è tenuta martedì 20, a Roma.

Riconoscimento all’eccellenza, Ciceri: “Conferma dello sviluppo intrapreso dal nostro gruppo”

“Questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio e ulteriore conferma che lo sviluppo intrapreso dal nostro Gruppo stia proseguendo con successo – dichiara Ciceri – parafrasando il mondo delle corse al quale Beta è storicamente legata, mi piace pensare che il nuovo percorso avviato sia fatto non solo di lunghi rettilinei nei quali accelerare, ma anche di difficili curve da affrontare con estrema attenzione i. Un percorso caratterizzato dal costante confronto con gli “avversari” in pista, dalla ricerca maniacale dell’eccellenza, dalla capacità di prevedere i diversi scenari possibili e soprattutto di costruire un team audace e motivato con cui affrontare la sfida. Questo premio – conclude- è quindi frutto della dedizione e dell’impegno dei mille collaboratori del nostro gruppo che ogni giorno fanno la differenza grazie alla loro passione e competenza. Una delle responsabilità più grandi di noi imprenditori credo infatti sia proprio quella di riconoscere nelle persone soprattutto il loro talento come elemento differenziante che contribuisce al reale successo dell’impresa”.