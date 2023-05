Il volume Rizzoli sui cento anni della Beta Utensili di Sovico, il presidente Ciceri: “Emozionante”

Cento anni di Beta raccontati con Rizzoli. Tra le iniziative per celebrare il centenario dell’azienda di Sovico, un volume esclusivo ricco di episodi e immagini. Beta Utensili, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, si affida a Rizzoli per ripercorrere un secolo di storia – costellato di successi e sfide vinte – sotto la guida coraggiosa delle cinque generazioni della famiglia Ciceri.

“100. Un secolo e la storia di un’impresa”, il volume raccontato dal presidente Ciceri

“Raccontare il percorso, sia umano sia imprenditoriale, della mia famiglia attraverso foto, ricordi, aneddoti per la realizzazione di questa pubblicazione è stata un’esperienza per me molto emozionante –dichiara Roberto Ciceri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Beta – ho potuto così ripercorrere un secolo di storia fatto di audacia e spirito imprenditoriale, in una progressione che non si è mai interrotta e a cui le diverse generazioni delle mia famiglia hanno sempre assicurato un forte contributo personale. La centralità dell’impresa è sempre stata l’elemento essenziale del nostro disegno imprenditoriale, guidati da una forte propensione al cambiamento e un’attenzione maniacale alla qualità e all’innovazione di prodotto, unita sempre a un grande senso di responsabilità vesto il contesto in cui operiamo, il territorio, i collaboratori, i fornitori e i clienti“.

Il libro sulla Beta Utensili di Sovico a cura di Geoffrey Pizzorni

“Perché – continua Ciceri – dopo oltre trent’anni dal mio ingresso in azienda sono convinto che la nostra non sia un’azienda che si possiede, ma che si custodisce e si tramanda alle generazioni future”. “100. Un secolo e la storia di un’impresa”, a cura di Geoffrey Pizzorni, giornalista e storico dell’economia, ripercorre la storia di una grande azienda italiana nel centenario della sua fondazione, dalla nascita al dopoguerra e al boom economico, dal consolidamento del Gruppo a livello internazionale fino ai giorni nostri e alle nuove sfide che l’attendono. Il volume edito da Rizzoli è disponibile in libreria.