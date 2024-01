Smantellato il mercato abusivo del falso: sequestro per 160mila euro

C’era un mercato con ampia scelta di beni e capi di noti marchi di moda, ma tutto era falso e i banchi abusivi. Così, dopo attività di controllo del territorio nella zona di Bollate, i carabinieri della Compagnia di Rho con i Finanzieri della Compagnia di Paderno Dugnano e la polizia locale hanno smantellato tutto con sequestro e deferimento alla procura di cinque persone.

Smantellato il mercato abusivo del falso: sequestrati 3mila capi, multati anche quattro clienti

L’attività si è conclusa con il sequestro di oltre 3mila capi di abbigliamento e accessori contraffatti tra borse, cinture, scarpe, giacche, portafogli, sciarpe, profumi per un valore di mercato di circa 160mila euro, il deferimento alla Procura della Repubblica di cinque persone extracomunitarie (uno di loro anche irregolare in Italia) e quattro sanzioni nei confronti di quattro clienti, italiani, per aver acquistato i prodotti falsi.