Sk Hynix: i sindacati chiedono un tavolo istituzionale in Regione per i 39 licenziati di Agrate

I sindacati in Regione chiedono urgentemente un tavolo istituzionale per i 39 lavoratori licenziati dalla Sk Hynix di Agrate. Lo scorso 18 maggio si è tenuta la riunione di audizione alla IV Commissione attività produttive del Consiglio Regionale della Lombardia, relativamente alla vertenza SK Hynix Italia srl che ha comunicato la cessazione delle attività e la messa in liquidazione volontaria della società e l’ avvio in data 31 Marzo 2023 della procedura sindacale di licenziamento collettivo i 39 ricercatori, esperti delle memorie Flash Nand, impiegati nel centro di Ricerca e Sviluppo Italiano in Brianza.

Sk Hynix: i sindacati e la competenza dei dipendenti

“Le competenze strategiche e le professionalità degli ingegneri elettronici sono di eccellenza e hanno consentito il deposito di decine di brevetti nel campo delle memorie. Mentre SK Hynix chiude il centro di Ricerca e Sviluppo di Agrate Brianza, è in atto una join-venture tra SK Hynix e Intel proprio sulla tecnologia Nand che porterà, all’inizio del 2025, all’acquisizione da parte dell’azienda sudcoreana di tutte le attività del medesimo settore, tra le quali un centro di Ricerca e Sviluppo che si sta implementando a partire da queste settimane nel territorio del Lazio dove si sta procedendo alla selezione e all’inserimento di nuovi ricercatori” ha fatto sapere Filcams Cgil. Inoltre la sigla sindacale ha anche evidenziato come : “nei mesi scorsi si è sviluppata una trattativa, che non è arrivata ad una conclusione positiva tra STMicroelectronics e SK Hynix per l’acquisizione delle competenze e degli asset ma è rimasta attiva l’iniziativa di selezione del personale che ha riguardato a oggi solo una parzialità delle lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre l’iniziativa individuale delle lavoratrici e dei lavoratori ha già determinato alcune ricollocazioni di personale riducendo il perimetro occupazionale da ricollocare”.

Sk Hynix: i sindacati e l’appello a St

Sempre la Cgil ha fatto sapere che “Abbiamo riaffermato l’urgenza della convocazione del tavolo istituzionale richiesto in data 3 Aprile 2023 agli assessori al Lavoro e allo Sviluppo Economico per raggiungere l’obiettivo della ricollocazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori attraverso il coinvolgimento delle aziende strategiche del territorio del settore della microelettronica e in particolare di STMicroelectronics, poiché entro la metà di Giugno si chiuderà la procedura di licenziamento collettivo e i lavoratori perderanno l’occupazione . Auspichiamo che Sk Hynix si presenti a questi tavoli assumendosi con serietà la responsabilità sociale delle proprie scelte e che si impegni condividendo l’obiettivo della tutela occupazionale nell’attivazione di ogni misura e risorsa necessaria”.