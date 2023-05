Sicurezza stradale: in Lombardia 1.500 pedoni e mille ciclisti investiti nel 2023, da Regione 15 milioni per i Comuni

In Lombardia nel periodo dall’1 gennaio al 15 maggio 2023 ci sono stati poco più di 1.500 pedoni investiti e soccorsi (1.544), oltre mille ciclisti (1.007), 1.333 cadute da bicicletta e 500 incidenti con monopattini coinvolti. Sono i dati dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) presentati all’auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, all’evento “Made in Inail. Forum della Prevenzione” con Inail Lombardia, Regione e Automobile Club Milano.

Sicurezza stradale: nel 2024 e 2025 dalla Regione 15 milioni di euro ai Comuni

Regione Lombardia assessore Romano La Russa

L’occasione per annunciare che Regione Lombardia stanzierà, per il 2024 e 2025, 15 milioni di euro (7,5 milioni ad annualità) da destinare ai Comuni per la realizzazione di “interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale”.

Sicurezza stradale, l’assessore Romano La Russa: «Progetto per campagne guida sicura e corretta»

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa: “Regione – ha detto – ha anche avviato il progetto ‘In Lombardia la sicurezza stradale è al primo posto’. Si rivolge, in particolare, ai lavoratori di aziende pubbliche e private lombarde. Sono previste campagne di informazione e sensibilizzazione per guida sicura e corretta. Una campagna innovativa che punta sull’uso di linguaggi al passo con i tempi: ‘pillole video’, ‘video racconti’, uso di podcast e altri strumenti digitali”.

E poi: “Lo scorso anno è stato approvato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS) 2030. L’obiettivo è di ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. È previsto l’azzeramento entro il 2050”.