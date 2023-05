Eroi della Sicurezza: premiato Andrea Locati di Concorezzo

Sul podio del Giro d’Italia non ci vanno solo i ciclisti che compiono prodezze sui pedali, ma anche chi fa qualcosa di straordinario nel lavoro quotidiano. La tappa con partenza da Seregno è stata l’occasione per la premiazione degli “Eroi della Sicurezza”, l’iniziativa alla dodicesima edizione nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare chi – tra agenti e addetti – presidia ogni giorno i tratti di grande scorrimento.

Polizia di Stato e Autostrade: premiato Andrea Locati di Concorezzo e la pattuglia di Seriate

La Polizia Stradale ha celebrato con un riconoscimento l’operatore di Esercizio del tronco di Milano Andrea Locati di Concorezzo per aver salvato la vita a un ragazzo.



Premiati anche l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Mattia Balter e l’Agente della Polizia di Stato Annalisa Laganà della Sottosezione della Polizia Stradale di Seriate sull’autostrada A4.

Polizia di Stato e Autostrade: Andrea Locati aveva salvato un ragazzo

A settembre 2022 Locati quando era di pattuglia durante la notte sulla A4 sul tratto fra Cormano e Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni, poco prima dell’Area di Servizio “Lambro”, aveva notato un uomo sul cavalcavia: un giovane visibilmente scosso, sporto verso il vuoto. A quel punto non aveva esitato a chiamare la centrale della Polizia stradale, ma anche – dopo qualche minuto speso ad aspettare sul suo furgone – a tagliare la rete di sicurezza ai margini della carreggiata per raggiungere il giovane e iniziare a tranquillizzarlo. Una mossa decisiva. Locati lavora da cinque anni come operatore dell’esercizio alla Direzione II Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Abita a Concorezzo con la famiglia e tre figli.

Polizia di Stato e Autostrade: la pattuglia di Seriate cruciale per un uomo croato ammalato di diabete

Un anziano croato in stato confusionale invece era tornato casa grazie alla pattuglia della Stradale di Seriate. Balter e Laganà erano intervenuti al casello di Rovato per un uomo che intendeva entrare in autostrada a piedi: secondo il racconto aveva abbandonato l’auto a secco alla ricerca di un distributore. Ricostruiti tutti i pezzi della storia, la pattuglia aveva chiarito che l’uomo, malato di diabete, era uscito di casa la sera prima a Zagabria e aveva guidato fino all’Italia. La Stradale aveva contattato il figlio che aveva confermato la scomparsa del padre.