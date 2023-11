Si ribalta con l’auto a Usmate Velate: portato in codice rosso al San Raffaele di Milano

Grave incidente stradale nella serata di martedì 21 novembre a Usmate Velate: un automobilista, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme a personale del 118 e ai vigli del fuoco, si è ribaltato, in viale Rimembranze, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Incidente a Usmate Velate, soccorso in codice rosso

Il sinistro è accaduto attorno alle 22.45. Sul posto, per quanto riguarda i vigili del fuoco del Comando provinciale, un’autopompa del distaccamento di Vimercate e il carro fiamma, mezzo attrezzato appositamente per gli incidenti stradali, dal distaccamento di Lissone.