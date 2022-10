Seveso, una ragazza racconta: “Minacciata e molestata sul treno diretto a Lentate”

L’ennesima molestia, raccontata questa volta sui social dalla vittima, riapre la discussione sulla sicurezza sui treni e nelle stazioni. L’episodio si è verificato domenica sera. Una giovane donna è stata, come racconta: «Minacciata e molestata verbalmente e insistentemente sul treno diretto a Camnago-Lentate in prossimità della fermata Seveso alla quale dovevo scendere, da un uomo sui 30 anni, sceso anche lui lì. Il conducente ha prontamente aperto la porta non appena ho iniziato a bussare molto forte e sottolineo che fortunatamente ad aspettarmi al binario c’era mio padre, altrimenti non so cosa sarebbe potuto accadere».

Seveso, minacciata e molestata sul treno: “La paura è stata tanta”

All’apertura delle porte ovviamente il responsabile della molestia si è dato alla fuga. «Inutile stare a ripetere nei dettagli cosa mi sono sentita dire, la paura è stata tanta e il malessere sapendo che dovrò riprendere quel treno per andare al lavoro o all’università mi toglie il respiro». La studentessa ha anche annunciato querela alle forze dell’ordine ed anzi chiede a chiunque abbia visto (sul vagone c’era un altro ragazzo sceso proprio a Seveso) di farsi avanti, nella speranza inoltre che le telecamere della videosorveglianza abbiano ripreso il volto del molestatore.

Seveso, minacciata e molestata sul treno: “Persona che gira in città”

«Il mio invito a tutte le viaggiatrici ed a tutti i viaggiatori è di prestare molta attenzione, perché a quanto pare questa persona gira proprio a Seveso». Effettivamente la descrizione dei fatti corrisponde ad alcuni precedenti episodi avvenuti attorno alla stazione o direttamente sui convogli. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’identità del sospetto.

Seveso, minacciata e molestata sul treno: il sindaco ha incontrato il colonnello dell’Arma

«Proprio giovedì», rivela la sindaca Alessia Borroni, «ho incontrato il Colonnello Gianfilippo Simoniello, responsabile del Comando provinciale dei Carabinieri Monza e Brianza. Abbiamo parlato di sicurezza, dell’impegno delle forze dell’ordine sul territorio e ovviamente anche della situazione delle stazioni. Posso garantire che ce la stiamo mettendo tutta, tutte le forze in campo sono attive, dalla Polizia Locale alla Questura e poi Carabinieri e Finanza. Come comune inoltre abbiamo imbastito un accordo con Ferrovie Nord per aumentare la videosorveglianza e poterne usufruire nella rete cittadina. Pochi giorni fa ci sono stati altri sopralluoghi con gli agenti della Polizia di Stato, hanno verificato locali e bar e raccolto segnalazioni. Considerate le risorse a disposizione», aggiunge la prima cittadina, «siamo presenti sul territorio. E posso dire che la situazione è drammatica non tanto dal punto di vista della sicurezza, che rimane ovviamente una priorità di quest’amministrazione, ma economicamente, delle risorse e del sostegno».