Ubriaco sdraiato sulla banchina in stazione: Seveso, i carabinieri in soccorso di un 17enne

Nel pomeriggio di giovedì, alla stazione ferroviaria di Seveso, una pattuglia di carabinieri impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, ha trovato un ragazzo di 17 anni che sdraiato in terra lungo la banchina. Il giovane, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, è stato poi identificato in un 17enne residente nel comasco, già con a carico svariati precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, al momento sottoposto all’affidamento in prova e domiciliato presso una comunità di recupero nel Pavese. Il 17enne, dopo gli accertamenti, è stato riaccompagnato e ricollocato presso la citata comunità.