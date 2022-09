Seveso: proteste per il treno abbandonato diventato ricovero per sbandati

La carcassa di un treno, abbandonato su un binario e diventato ricovero per sbandati. È in via Brennero che si può assistere all’immagine da film. Un convoglio è parcheggiato ormai da diversi mesi sul binario morto, in attesa di essere in qualche modo recuperato dal legittimo proprietario che altri non può essere che Ferrovienord. Da tempo i cittadini segnalano la situazione di degrado ed il comune si è mosso attraverso la polizia Locale per contattare l’azienda del trasporto pubblico. Ovviamente si entra così in un turbine burocratico difficile da districare, come sempre in Italia.

Treno abbandonato a Seveso, il sindaco: “Contatti con le ferrovie, entro ottobre intervento”

Serve tempo per rimuovere un treno, anche se non si riesce a capire chi possa averlo abbandonato, considerato anche i depositi dei vecchi convogli a disposizione nella zona del Nord Milano. «Confermo che portiamo avanti le procedure di segnalazione con Ferrovienord», dice la sindaca Alessia Borroni. «Dopo l’ultimo sollecito, ci hanno avvisato che entro ottobre dovrebbe essere tutto smantellato. Abbiamo contattato l’azienda prima dell’estate, ma sappiamo che per queste procedure ci vuole tempo. Inoltre si tratta di un’area privata e la competenza a riguardo è essenzialmente dei proprietari».

Treno abbandonato a Seveso, nell’area anche spazzatura

Il vagone ormai è diventato ricettacolo di sporcizia e ricovero per sbandati. Inoltre la spazzatura è diffusa in tutta la zona e questo ovviamente attira anche i topi. «Ne siamo al corrente», specifica il primo cittadino. «Si tratta però di una proprietà privata ed abbiamo già chiesto a chi di dovere di occuparsene. La buona notizia è che entro ottobre dovrebbero sgomberare il sito».