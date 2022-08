Passante Ferroviario: la S2 da Seveso a Milano Bovisa fino a metà settembre

Slitta la ripresa completa delle corse per la linea ferroviaria S2 Seveso-Rogoredo nel Passante Ferroviario di Milano dopo la prima fase delle attività di Rfi e Trenord per la chiusura imposta a metà luglio da un consumo anomalo delle ruote dei treni.

Con chiusura prevista inizialmente fino al 28 agosto, da lunedì 29 agosto il servizio resta limitato a Milano Bovisa per la S2 e a Milano Porta Garibaldi superficie la S6 (Novara-Treviglio).

Passante Ferroviario sospeso: ripartono S1 Saronno-Lodi, S5 Varese-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia

Completati invece gli interventi per i treni delle linee suburbane S1 Saronno-Lodi, S5 Varese-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia. Nei prossimi giorni si svolgeranno le ultime corse prova con l’obiettivo di riprendere il servizio commerciale lunedì. Le attività svolte, concordate nel tavolo tecnico ancora in corso, hanno visto RFI e Trenord impegnate tutto il mese di agosto per consentire la ripresa della circolazione: sono prove e verifiche tecniche dei convogli ferroviari e la sostituzione di due tratti di binario sul binario dispari di Milano Porta Vittoria, effettuata al solo fine di estendere gli accertamenti in corso ad ogni possibile variabile. Proseguono la tornitura o la sostituzione delle ruote usurate durante il mese di luglio.

Passante Ferroviario sospeso: S2 e S6 non prima della metà di settembre,

La riattivazione totale del servizio delle linee S2 e S6 sarà possibile non prima della metà di settembre, quando l’intera flotta dei treni TSR sarà stata recuperata e dopo ulteriori accertamenti per escludere nuovi fenomeni d’usura.

Per raggiungere le stazioni del Passante Ferroviario, i clienti della linea S2 possono utilizzare da Milano Bovisa le suburbane S1 e S13, mentre i clienti della S6 possono servirsi della S5 nelle stazioni di Rho, Certosa e Villapizzone.