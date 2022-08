Incendio in un box a Seveso, una persona in ospedale

Una persona trasferita all’ospedale in codice giallo e danni a un box: è il bilancio di un incendio che ha interessato una villetta a Seveso. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 agosto e l’intervento si è concluso dopo le 21.

Incendio in un box a Seveso: i fatti

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo, portato al San Gerardo di Monza in via precauzionale per intossicazione, fosse al lavoro nel garage al piano interrato quando si è accorto delle fiamme che hanno sprigionato molto fumo che è uscito dalle finestre che danno sulla strada e ha coinvolto anche l’abitazione.

Seveso incendio

Incendio in un box a Seveso: i soccorsi

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, i vigili del fuoco con l’autopompa di Seregno e Desio, l’autobotte di Carate, il Carro soccorso dei volontari di Seregno e i carabinieri di Seveso.