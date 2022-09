A Seveso botta e risposta parentopoli: “Marito della sindaca in commissione”, “Allievi votò sua sorella”

Continuano a Seveso le schermaglie politiche tra la lista dell’ex sindaco Luca Allievi e la sua ex maggioranza formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Questa volta la discussione verte sull’annullamento della nomina di Giuseppe Guffanti, marito della sindaca Alessia Borroni, in commissione Sport. «Borroni aveva omesso di segnalare il rapporto di parentela. In seguito, grazie all’intervento della nostra lista civica, il segretario generale ha appreso della situazione e indicato la necessità di annullare in autotutela la deliberazione», spiegano i sodali dell’ex sindaco Allievi.

Ipotesi parentopoli a Seveso, lista Allievi: “Messo al corrente il prefetto, sindaco dovrebbe dimettersi”

«Del fatto è stato messo al corrente il prefetto di Monza, il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Di fronte a questo comportamento, per rispetto dei cittadini di Seveso e delle istituzioni, il sindaco Alessia Borroni dovrebbe fare un passo indietro e dimettersi. Con questo comportamento ha messo in cattiva luce anche il senatore Massimiliano Romeo che solo pochi mesi fa aveva premiato Borroni per “buona amministrazione leghista”. Ci chiediamo se all’epoca fosse a conoscenza della parentopoli sevesina» dicono dalla lista Allievi.

La replica del sindaco Borroni: “Nessuna illegittimità, in città ci sono ben altre priorità”

Risponde direttamente il primo cittadino Alessia Borroni: «Non è illegittima e non è stato revocata, bensì annullata una parte della delibera di nomina delle commissioni. Semplicemente non avrei dovuto essere presente alla votazione. Tra l’altro mi pare che lo stesso Allievi in una commissione Territorio del suo mandato avesse votato la sorella Federica. Ma non voglio perdere tempo oltre, ci sono ben altre priorità in città. Con le bollette aumentate al 100% per la parte elettrica, il 60% il gas, gente che non riesce ad arrivare a fine mese, la questione sicurezza sulle strade e sui parchi, scuole che iniziano e lavori pubblici. Seveso ha bisogno di queste attenzioni»