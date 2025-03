Seveso, la fine lavori del sottopasso slitta a fine 2026: «Imprevisto geologico»

Non senza intoppi, proseguono i lavori di raddoppio della linea ferroviaria, con annesso progetto di superamento dei passaggi a livello a Seveso. Le attività relative al sottopasso veicolare del centro hanno infatti subito un rallentamento a causa di un imprevisto geologico che ha comportato la sospensione delle opere propedeutiche allo scavo della rampa su via Sanzio.

Seveso, la nota delle Ferrovienord sul sotto passo di Seveso: “In corso valutazioni”

E qui Ferrovienord chiarisce attraverso una nota che: “Sono in corso valutazioni, a cura di geologi ed ingegneri strutturisti, per individuare le nuove modalità realizzative nel rispetto delle previsioni progettuali iniziali. Ad oggi le problematiche riscontrate fanno ipotizzare una apertura dell’opera per la fine del 2026. Proseguono invece le attività di risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, sia pubblici che privati, lungo la via Zeuner. Una volta terminate tali attività sarà necessario completare la cantierizzazione dell’area per poter dar corso alla bonifica da ordigni bellici prima di poter avviare le attività necessarie alla realizzazione dell’opera”.

Seveso, lavori in orari notturni per il nuovo sottopasso

Per quanto riguarda gli interventi più prettamente ferroviari, continua in orario diurno la realizzazione dei nuovi muri, sia su fondazione diretta sia su micropali, a confine della nuova sede ferroviaria nei comuni di Seveso, Barlassina e Meda, mentre di notte sono posizionati i nuovi pali che verranno successivamente attrezzati per sostenere la trazione elettrica, in vista della realizzazione della sede del secondo binario. Proseguono anche le opere per l’attrezzatura delle stazioni.