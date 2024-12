Seveso: donna soccorsa in ipotermia nel torrente Certesa

Era da sola nel letto del torrente Certesa. I vigili del fuoco sono intervenuti sabato mattina a Seveso in aiuto a una donna in stato di difficoltà non solo fisica. La squadra giunta in posto da Seregno ha recuperato la persona che era in evidente stato di ipotermia, affidandola al personale Areu per le cure del caso e il trasporto in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. I vigili del fuoco sono intervenuti tramite manovra Speleo Alpino Fluviale (Saf) per calarsi dalla sponda ripida nel torrente fino all’acqua gelida. Presenti anche le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell’evento.

Seveso soccorso donna torrente – foto Vigili del fuoco