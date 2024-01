Servizio civile universale alla Croce Bianca: tre posti a Giussano

Sono tre i posti a disposizione per il Servizio civile universale alla Croce Bianca nella sezione di Giussano. Per presentare le candidature c’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio.

Servizio civile universale alla Croce Bianca: “Un’opportunità di crescità”, come fare domanda

Il titolo del progetto è “Non solo servizio ma un’opportunità di crescita”, in tutte le sedi dell’associazione (in tutto ventinove, info allo 02/83121501) i posti disponibili sono 70. Le ore annuali sono 1.145, circa 25 ore settimanali, su cinque giorni, per un compenso di 507,30 euro.

La domanda può essere presentata in modalità online esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) con autenticazione tramite Spid.