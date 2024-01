Servizio civile con Caritas ambrosiana: progetti in Italia e all’estero

È stato pubblicato il nuovo bando di concorso per la selezione dei volontari per il servizio civile universale. Tra gli enti a disposizione degli aspiranti volontari c’è ancora una volta Caritas ambrosiana con progetti in Italia e all’estero.

Servizio civile con Caritas ambrosiana: domande entro il 15 febbraio

Al bando possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni, uomini e donne di nazionalità italiana e non. L’impegno richiesto è di un anno, con mansioni nell’ambito dell’aiuto a persone in situazioni di disagio, l’educazione e l’ambiente. I posti messi a disposizione da Caritas ambrosiana sono 28 in Italia e 16 all’estero. I candidati potranno presentare la domanda online entro il 15 febbraio attraverso il sito serviziocivile.caritasambrosiana.it.

Servizio civile con Caritas ambrosiana: due incontri formativi online

Sono previsti due incontri formativi online di presentazione dell’iniziativa: martedì 9 gennaio dalle 21 alle 22 e mercoledì 10 gennaio sempre dalle 21 alle 22.

Servizio civile con Caritas ambrosiana: i progetti

I progetti aperti in Italia riguardano l’assistenza agli anziani, ai disabili e l’impegno a favore della salute mentale. All’estero Caritas ambrosiana offre esperienze di servizio civile in Perù, Kenya, Libano e Moldova. I volontari lavoreranno in gruppo per un totale di 25 ore settimanali. È previsto un compenso mensile. Per ogni informazione è possibile scrivere a serviziocivile@caritasambrosiana.it