Seregno, sold out il corso gratuito sulle manovre pediatriche “Salva e previeni junior”

Sold out il corso gratuito sulle manovre salvavita pediatriche “Salva e previeni junior”, tenutosi domenica scorsa nella Sala civica Monsignor Gandini, a Seregno, su iniziativa del Comitato di quartiere del centro e in collaborazione con Salvagente Italia. “Siamo davvero entusiasti dell’eccezionale partecipazione. Abbiamo raggiunto il numero massimo di partecipanti, ovvero 80 persone. C’erano tantissimi genitori, ma anche nonni e intere famiglie”, ha commentato la presidente del gruppo Francesca Cajani.

Durante il corso, della durata di quattro ore, sono state affrontate una serie di tematiche cruciali legate alla sicurezza dei bambini. Le sessioni hanno incluso istruzioni sulle principali manovre salvavita pediatriche, come affrontare le ostruzioni delle vie respiratorie, oltre a preziose informazioni sulla sicurezza in strada, in casa, in acqua e sull’uso responsabile della tecnologia. Sono stati anche coperti diversi aspetti legati all’alimentazione e alle insidie quotidiane a cui ci si può imbattere.

Seregno, il corso “Salva e previeni junior” tenuto da otto istruttori

Il corso, sia teorico che pratico, è stato tenuto da 8 istruttori dell’associazione di promozione sociale Salvagente Italia, oltre a 3 istruttori junior. Presente in apertura dell’iniziativa, finanziata dal Comune di Seregno, anche Paolo Cazzaniga, assessore ai quartieri. “Per me è inusuale intervenire in un contesto come questo. Sono assessore ai quartieri da quattro mesi, in cui mi sono confrontato spesso e volentieri con i comitati. Di solito, si parla di strade e fognatura, non di argomenti formativi come questo, che denotano attenzione alla comunità. Per questo, elogio il comitato”, ha riferito.

Seregno, il corso sulle manovre pediatriche: “Oggi 80 famiglie più protette”

“È stato bellissimo e altamente emozionante vedere genitori, nonni e bambini impegnati insieme in questo corso. Oggi, Seregno ha 80 famiglie più protette, bambini più al sicuro e cuori più aperti. Un sentito ringraziamento va ai partecipanti che hanno effettuato donazioni nel “barattolo dei sogni” di Salvagente. È stato raccolto un totale di 740 euro, che saranno investiti in progetti di Salvagente Italia”, ha aggiunto la presidente del Comitato di quartiere del centro. Il feedback dell’evento è stato, dunque, super positivo, e Cajani ha assicurato che in futuro verranno organizzati altri corsi di Salvagente per continuare a promuovere la sicurezza e il benessere della comunità locale.