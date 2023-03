Seregno, sgomberata un’unità immobiliare confiscata alla criminalità organizzata

I carabinieri della compagnia di Seregno, unitamente agli agenti del corpo della polizia locale ed al personale dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, hanno eseguito giovedì 9 marzo un’ordinanza di sgombero coatto di un negozio adibito a poliambulatorio in via Galilei, ai margini del centro storico, confiscato in uno dei filoni di indagine scaturiti dall’operazione “Infinito” contro la ’ndrangheta lombarda, condotta dai militari dell’Arma del nucleo investigativo di Monza.

Criminalità organizzata: lo spazio è già stato destinato al Comune di Seregno

Coordinati dalla prefettura di Monza e della Brianza, i rappresentanti dello Stato hanno aperto i locali, cambiato la serratura ed acquisito il materiale possesso del bene, all’interno del quale ancora vi sono gli arredi del poliambulatorio, avviato dai parenti di un esponente della criminalità organizzata di Desio. Lo spazio è già stato destinato al Comune di Seregno nell’ambito del progetto Agenzia per l’abitare, dispositivo di governance per le politiche della casa.