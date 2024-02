Seregno: scontro tra auto, i pompieri estraggono un ferito da un veicolo ribaltato

Scontro tra due auto a Seregno e un ferito incastrato in un veicolo ribaltato estratto dai pompieri e trasferito al San Gerardo di Monza in codice giallo. Oltre all ‘intervento dei vigili del fuoco dal Comando di Monza, oltre ai sanitari e forze dell’ordine.

Seregno: scontro tra auto e i soccorsi sul posto

Il sinistro si è verificato sabato notte 24 febbraio verso le 2.40 sulla via Briantina quando per cause ancora da accertare i due veicoli sono entrati in collisione. I pompieri hanno dovuto utilizzare la tecnica di stabilizzazione del veicolo per effettuare al migliore dei modi l’estrazione del ferito dall’auto ribaltata. Le operazioni sono durate circa due ore. Sul posto l‘autopompa da Seregno e il carro fiamma di Seregno volontari.