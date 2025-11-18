Brianza Nord Cronaca

Seregno, scaricano un estintore nel parcheggio: denunciati due minorenni

L'episodio si è verificato nell'impianto interrato di piazza Monsignor Gandini, al servizio della biblioteca Pozzoli. Previste anche sanzioni in capo ai genitori
Il parcheggio dopo l’imbrattamento

Con la determinante collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato alla centrale operativa quanto stava accadendo, nella giornata di giovedì 13 novembre, intorno alle 18.30, gli agenti della Polizia locale di Seregno sono intervenuti in piazza Monsignor Gandini per atti vandalici all’interno del parcheggio interrato adiacente, al servizio in particolare degli utenti della biblioteca civica Pozzoli.

Polizia locale: un quattordicenne e un tredicenne i responsabili

Sul posto, il personale ha identificato quattro minori che sostavano nelle vicinanze dell’area interessata. A seguito degli accertamenti, due di loro, un quattordicenne e un tredicenne, sono risultati gli autori del gesto, relativo allo scarico di un estintore nella rimessa sotterranea, che ha coinvolto alcuni veicoli, creando problemi di fruibilità degli spazi pubblici anche in relazione alle norme antincendio.

Polizia locale: previste sanzioni amministrative in capo ai genitori

I due minori, residenti a Seregno, sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di imbrattamento, mentre nei confronti dei genitori sono state elevate sanzioni amministrative per le violazioni previste dal regolamento di Polizia urbana.

