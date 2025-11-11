Monza, vende sigarette a due ragazze minorenni: sanzioni per 2mila euro al tabaccaio

Due verbali da mille euro ognuno sono stati contestati dalla Polizia locale al gestore di una tabaccheria di Monza che ha venduto sigarette a due ragazze minorenni. A intervenire – “in una zona di forte passaggio mattutino, frequentata in particolare da numerosi studenti diretti verso gli istituti scolastici” – sono stati gli agenti in borghese del Nucleo Tutela Imprese e Consumatori del Comando di via Marsala. Appostati per verificare il rispetto delle norme sulla vendita ai minori, i due agenti hanno pizzicato le due ragazze – di 14 e 17 anni – “acquistare senza difficoltà un pacchetto di sigarette ciascuna direttamente dal titolare dell’esercizio”.

Monza, tabaccaio sanzionato: prevista la sospensione della attività per 15 giorni

Fermate immediatamente e identificate, è stato accertato che entrambe erano minorenni. Gli agenti hanno quindi provveduto ad emettere le due maxi sanzioni. Nel caso in cui l’acquirente abbia meno di 14 anni scatta invece la denuncia all’autorità giudiziaria. Gli atti saranno trasmessi all’Ufficio territoriale dei Monopoli e delle Dogane, che procederà con i provvedimenti di competenza, tra cui la sospensione della licenza per quindici giorni.