Monza, serve alcol a minori di 14 anni: sanzionato il titolare di un locale del centro

Il titolare di un esercizio pubblico di Monza è stato sanzionato in quanto avrebbe somministrato bevande alcoliche a minori di 14 anni. Si tratta di uno degli esiti di una serie di controlli straordinari disposti dal questore Filippo Ferri messi in campo nel fine settimana, in centro città, da personale della Questura di via Montevecchia e del Comando della Polizia locale.

Coinvolti cinque equipaggi, tre della Polizia di Stato e due della Polizia Locale, che hanno effettuato verifiche nelle principali vie e piazze del centro, tra cui via Italia, via Bergamo, piazza Trento e Trieste, piazza Duomo, piazza Roma, via Carlo Alberto oltre che nella onnipresente zona della stazione ferroviaria.

Controlli straordinari a Monza, 75 persone identificate, una denuncia per violazione del Dacur

I dieci agenti impegnati hanno identificato 75 persone, tra le quali 22 stranieri e 2 minorenni, nove delle quali risultate già note alle forze dell’ordine. Controllati inoltre 11 veicoli e un esercizio pubblico. Al titolare di quest’ultimo è stata contestata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 14 della legge 125/2001, per somministrazione di bevande alcoliche a minori ultraquattordicenni.

Infine una persona è stata denunciata per violazione della misura di prevenzione del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) in quanto sorpreso in una zona del centro che gli era stata interdetta su disposizione del questore.