Controlli in 21 esercizi pubblici di Monza dopo la firma dell’ordinanza che regolamenta le slot machines e il gioco d’azzardo. I controlli da parte del personale dell’Ufficio Presidio Quartieri della polizia locale hanno evidenziato un generale rispetto della normativa: 20 esercizi sono risultati pienamente conformi alle disposizioni, uno è stato sanzionato per il mancato rispetto delle limitazioni orarie previste. Nei confronti del trasgressore sono stati elevati due verbali amministrativi, come previsto dalla normativa vigente.

Monza, ventuno controlli dopo l’ordinanza sulle slot machine e l’azzardo: gli orari vietati

L’ordinanza intende “prevenire comportamenti legati alle ludopatie e contenere il gioco d’azzardo“, spiega il Comune. Il provvedimento vieta l’utilizzo dei dispositivi in tre fasce orarie, per un totale di sei ore al giorno in città: dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21.

Monza, ventuno controlli dopo l’ordinanza sulle slot machine e l’azzardo: altri in programma

“L’Amministrazione ringrazia gli operatori del settore per l’attenzione dimostrata al rispetto dell’ordinanza finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle ludopatie – conclude la nota – I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di garantire l’osservanza delle regole e promuovere un ambiente urbano più responsabile e sicuro“.