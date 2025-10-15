Macchinista Trenord preso a pugni a Bovisio: denunciati tre sedicenni di Limbiate

Tutti sedicenni e residenti a Limbiate: sono i tre ragazzi, tutti denunciati in stato di libertà, che nella notte tra il 6 e il 7 ottobre scorso, come già riportato dalle organizzazioni sindacali, avrebbero aggredito il capotreno e il macchinista di un treno di Trenord lungo la linea Milano Cadorna – Seveso, all’altezza di Bovisio Masciago. I tre presunti responsabili sono stati identificati dai carabinieri della Stazione di Varedo.

Secondo quanto ricostruito da militari, durante una sosta del convoglio, il capotreno e il macchinista, scesi per verificare l’attivazione del sistema di sicurezza delle porte sarebbero stati improvvisamente affrontati e aggrediti. Il macchinista, colpito con calci e pugni, ha riportato lesioni successivamente giudicate guaribili in 20 giorni dai sanitari dell’ospedale di Desio.

Bovisio, l’episodio alla stazione in piena notte: i tre presunti responsabili identificati dai carabinieri

I carabinieri si sono immediatamente attivati nelle ricerche rintracciando i tre minori, due fermati nelle vicinanze della stazione, il terzo identificato a bordo del treno, “in stato di alterazione alcolica e con tracce ematiche sugli indumenti” dicono dall’Arma. Tutti i minorenni sono stati condotti nella caserma della Compagnia Carabinieri di Desio e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per i reati d interruzione di pubblico servizio e violenza a pubblico ufficiale. Sono stati quindi affidati ai genitori. Dalla Compagnia desiana comunicano che sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità da parte di altre persone.