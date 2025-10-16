Cinque ragazzi, dei quali tra minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri in quanto ritenuti i responsabili di atti vandalici all’esterno dell’istituto scolastico Ambrogio Villa di Villasanta, in via Negri, nella notte tra il 9 e il 10 settembre. Ignoti avevano gettato rifiuti e versato liquidi all’esterno dell’edificio, creando un evidente stato di degrado. Dopo una denuncia sporta dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune, i Carabinieri della Stazione di Villasanta, coordinati dalla Compagnia di Monza, hanno avviato un’attività investigativa che ha portato ai cinque giovani.

Villasanta, i cinque individuati attraverso la videosorveglianza

Sono stati identificati grazie alle immagini estrapolate dal sistema comunale di videosorveglianza che ha consentito anche di ricostruire le fasi dell’accaduto. Tutti i coinvolti sono ritenuti responsabili, in concorso, del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Le risultanze investigative sono state trasmesse alla Procura della Repubblica di Monza e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.