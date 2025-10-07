Monza, controlli di notte nella movida: alcol a minori e anche fuochi d’artificio

Sanzioni per alcol a minori e musica alta, qualche grammo di hashish e persino fuochi d’artificio. È il bilancio del weekend di controlli mirati notturni della polizia locale di Monza nelle zone più frequentate della città. Sabato e domenica dodici agenti sono stati impegnati in uniforme e in borghese in attività in via Bergamo, nei locali e nei giardini in cui più spesso si registrano le segnalazioni dei cittadini.

Monza, controlli di notte nella movida: in via Bergamo denunciato un gestore

In via Bergamo una multa di 333 euro è stata elevata a un locale per avere somministrato alcol a minorenni, avere tenuto il volume della musica oltre il consentito e per omessa sorvegliabilità. Un gestore invece è stato denunciato per aver ospitato uno spettacolo con musica ad alto volume senza le dovute autorizzazioni.

Sorpresa anche in strada: sul ponte via Bergamo due uomini sono stati sanzionati per uso di fuochi d’artificio e uno è stato anche denunciato perché privo di documenti.

Monza, controlli di notte nella movida: l’unità cinofila al lavoro

L’unità cinofila ha permesso di trovare 3,20 grammi di hashish, per uso personale, che sono stati sequestrati.

Monza, controlli di notte nella movida: tutto nella norma in aree verdi e giardini

Tutto nella norma invece nelle aree verdi e nei giardini controllati: nei Giardini in via Monte Santo/Monte Bisbino, lungo il Canale Villoresi tra via Pacinotti e via Marsala, nel giardino in via Messa al “Bosco della Memoria”, ai Boschetti Reali durante lo street food e ai Giardini Nei durante i sopralluoghi gli agenti non hanno rilevato situazioni critiche o illecite.