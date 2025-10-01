Monza, senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio: denunciato

Al volante senza patente di guida e con una mazza da baseball nel bagagliaio. Doppia sorpresa per gli agenti della Polizia locale di Monza quando hanno fermato per un controllo stradale di routine una vettura con targa prova condotta da un trentenne brianzolo. La pattuglia, impegnata in un presidio serale nel capoluogo brianzolo lunedì 29 settembre ha mostrato la paletta all’automobilista, italiano, residente in Brianza e risultato da verifiche del Comando di via Marsala titolare dell’azienda intestataria del veicolo.

Monza, un trentenne brianzolo fermato su un un’auto con targa prova

Dopo avere identificato il conducente attraverso la carta d’identità gli hanno chiesto di aprire il bagagliaio per visionare i documenti relativi alla targa prova riposti – spiegano dalla Polizia locale monzese – nella custodia utilizzata per esporre la targa. All’interno del vano gli agenti hanno notato la presenza della mazza da baseball. Alla richiesta di spiegazioni, il trentenne avrebbe sostenuto che non fosse di sua proprietà e che non sapesse come fosse finita nel veicolo.

Monza, veicolo sottoposto a fermo e il trentenne denunciato in stato di libertà

Sempre da accertamenti è emerso che l’uomo non è in possesso della patente di guida che gli sarebbe stata sospesa, spiegano ancora dal Comando della Polizia locale “in seguito a reiterate violazioni al Codice della Strada”. Il trentenne è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Per quanto riguarda la presenza nell’auto della mazza, considerata un oggetto atto a offendere, l’automobilista è stato indagato in stato di libertà. L’oggetto è stato posto sotto sequestro penale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.