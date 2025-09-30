Due ragazzine di 12 e 13 anni sono state soccorse e portate al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti dopo che lunedì 29 settembre nel pomeriggio sono cadute da un monopattino elettrico privato sul quale stavano viaggiando per strada, a Monza. L’incidente è accaduto poco prima delle 18. Sulle cause sono in corso rilievi da parte della Polizia locale che, dai primi accertamenti, esclude il coinvolgimento di altri mezzi o persone.

Sul posto la Agenzia emergenza urgenza ha mandato due ambulanze e le coinvolte, sempre secondo quanto riporta la Agenzia, sono state portate negli ospedali San Gerardo e Policlinico, nel capoluogo brianzolo.

Da Codice della Strada l’età minima per poter guidare un monopattino elettrico è 14 anni e lo stesso Codice prevede che non si possano trasportare passeggeri. Delle eventuali violazioni risponde l’esercente la responsabilità genitoriale (secondo le regole generali previste dall’art. 2 della legge 689/81).