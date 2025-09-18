È finito all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni, codice rosso, un uomo che nella notte di giovedì 18 settembre è caduto sull’asfalto dopo avere perso il controllo del monopattino elettrico con il quale si stava spostando lungo via della Repubblica, a Lissone. “Si è trattato di un incidente autonomo” dicono i carabinieri della Compagnia di Desio, intervenuti con una pattuglia sul luogo del sinistro, attorno alle 3 di notte. Sembrerebbe quindi escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

Lissone, la caduta in viale della Repubblica e i soccorsi in codice rosso

Il ferito, “un cittadino straniero, di origine marocchina, senza fissa dimora”, precisano ancora dall’Arma, è stato soccorso all’altezza del civico 2 di viale della Repubblica: avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Non è noto se indossasse il casco, obbligatori per effetto del Nuovo Codice della Strada. Una caduta rovinosa. Sul posto si sono portati due mezzi inviati dal 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Monza e una automedica. Le condizioni del ferito sono apparse particolarmente gravi, tanto da determinare il trasporto al vicino ospedale San Gerardo in codice rosso.