Rasenta l’incredibile l’incidente stradale che sabato 13 settembre, poco dopo le 15, si è verificato a Seveso, in via Michele al Carso. Qui un ragazzino di appena 14 anni, al volante di un Suv di proprietà della mamma, di cui si era impadronito di nascosto, è andato a sbattere contro una motocicletta, in sella alla quale viaggiava un uomo di 70 anni, e poi contro una vettura in sosta.

Incidente: la ricostruzione dell’incredibile episodio

L’episodio ha provocato un allarme immediato, che ha condotto sul posto, come testimoniato dal sito dell’Areu (l’agenzia regionale emergenza urgenza), un’ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso ed una dell’Avis di Meda, nonché un’automedica, allertate con il codice rosso, quello riservato ai casi di maggiore gravità, oltre alla Polizia locale ed ai vigili del fuoco. Le conseguenze più serie le ha riportate il settantenne, che è stato quindi trasferito dall’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Lentate sul Seveso all’ospedale San Gerardo di Monza: la derubricazione del codice dell’intervento da rosso a giallo, utilizzato per i casi di media gravità, lascia sperare che il peggio possa essere alle spalle. Il quattordicenne, di origine marocchina, è invece stato trasportato in codice verde all’ospedale Pio XI di Desio.

Incidente: anche la madre potrebbe finire nei guai

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Polizia locale. Oltre all’adolescente, nei guai potrebbe finire anche la madre, per l’incauto affidamento del mezzo, quantunque lo stesso le sia stato sottratto a sua insaputa.