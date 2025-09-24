Sovico: bambina di 5 anni investita davanti a scuola, in ospedale

Sinistro stradale in piazza Arturo Riva, a Sovico: bambina di 5 anni in ospedale in codice giallo. Si è registrato all’esterno della scuola l’incidente che ha reso necessario il trasporto della minore in ospedale per gli accertamenti. Sono stati minuti di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di lunedì 22 settembre in pieno centro paese.

Sovico: bambina di 5 anni investita davanti a scuola, nella piazza tra municipio e oratorio

Nell’area parcheggio della piazza tra il municipio e l’oratorio di Sovico, nei pressi delle scuole cittadine, poco dopo le 16 per cause al vaglio del comando di polizia locale di Sovico una bambina è rimasta coinvolta in un sinistro con un’auto in movimento e diretta al posteggio. Secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, i cui agenti sono accorsi sul posto appena lanciato l’allarme, è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere per la minorenne per accertare l’entità dei danni riportati, in particolare alla testa.

Sovico: bambina di 5 anni investita davanti a scuola, al San Gerardo in codice giallo ma non in pericolo di vita

L’area è stata circoscritta dagli agenti. L’incidente si è verificato nell’orario di uscita degli alunni e in zona erano presenti numerose persone. Giunta in codice giallo, un’ambulanza ha trasportato la piccola all’ospedale San Gerardo di Monza dove risulterebbe in osservazione, ma sarebbe fuori pericolo. Il comando di polizia locale è in attesa della prognosi della minore e sta ricostruendo la dinamica dell’episodio anche sulla base delle testimonianze. Sentita la donna che si trovava alla guida dell’auto e che era diretta all’area parcheggio di piazza Riva quando è accaduto l’incidente.