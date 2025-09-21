Monza, scontro in centro, auto si ribalta, tre giovani feriti

Schianto in centro a Monza. Incidente stradale nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre n via Vittorio Emanuele. Erano da poco passate le 2 quando due auto si sono scontrate violentemente. Nell’impatto, una delle vetture si è ribaltata su un fianco.Tre automobilisti di 19, 20 e 30 anni, sono rimasti feriti. Soccorsi dal personale sanitario del 118, sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale San Gerardo. Le loro condizioni non sono state ritenute gravi dai sanitari. Le auto coinvolte sono state rimosse dal carro atrezzi.