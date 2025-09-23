Grave per un incidente in moto sulla Sp 13, appello per la ricerca di testimoni

L’appello è stato condiviso in un gran numero di pagine social: familiari e amici cercano testimoni per l’incidente che all’alba di venerdì 19 settembre ha coinvolto un motociclista di Monza, ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo. È successo sulla provinciale che dall’incrocio del Malcantone, a Concorezzo, porta verso Agrate: il 45enne stava andando a lavorare.

Grave per un incidente in moto sulla Sp 13, monzese ricoverato al San Gerardo

“Venerdì mattina alle 4 sulla strada provinciale 13 tra Concorezzo e Agrate Brianza, c’è stato un incidente gravissimo dove è coinvolto un mio amico di famiglia – è il messaggio pubblicato su diversi gruppi – Cerchiamo testimoni che abbiano visto l’incidente perché non sono presenti telecamere. Per qualsiasi informazione vi preghiamo di contattare Paola al numero 3495232103. Grazie“.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto da solo. Chiunque avesse informazioni può contattare i carabinieri di Vimercate o il numero indicato sui social.