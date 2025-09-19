Agrate Brianza, perde il controllo della moto nella notte e cade: grave un 45enne di Monza

Incidente stradale nella notte lungo la Sp 13, ad Agrate Brianza, dove per cause al vaglio dei carabinieri un 45enne di Monza in sella a una moto è caduto sull’asfalto procurandosi gravi ferite. Il grave sinistro è accaduto poco prima delle 4 del mattino di venerdì 19 settembre.

Agrate Brianza, incidente stradale sulla SP13: motociclista soccorso in codice rosso

Il motociclista secondo quanto riferito dai militari della Compagnia di Vimercate, dai primissimi rilievi, avrebbe fatto tutto da solo. Scattato l’allarme sul posto si sono portati in codice rosso due mezzi di soccorso inviati dal 118, un’ambulanza e un’automedica, oltre che i vigili del fuoco. Le condizioni del centauro sono state stabilizzate sul posto, quindi è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza dove versa in prognosi riservata.