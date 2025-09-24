Monza, cede l’asfalto in via Mentana: acqua d’emergenza per 50 famiglie, strada chiusa anche giovedì e deviazioni

Una cinquantina di famiglie ancora senza acqua potabile in casa a Monza, nel tratto di via Mentana in cui nel tardo pomeriggio è collassata la carreggiata a causa del danneggiamento di un tubo durante dei lavori. È il bilancio di Brianzacque dopo l’intervento d’urgenza intorno alle 18 di mercoledì 24 settembre e quattro ore circa di lavoro.

Monza strada collassata via Mentana distribuzione acqua Monza strada collassata via Mentana acqua potabile emergenza

Monza, cede l’asfalto in via Mentana: l’intervento d’urgenza dei tecnici per la rottura di un tubo durante dei lavori

Una situazione d’emergenza causata da un incidente: nel corso di lavori alla rete elettrica, un’impresa ha danneggiato un tubo dell’acquedotto “in ghisa da 250 mm“, specifica la società pubblica, provocando il cedimento della carreggiata con conseguente chiusura al traffico e l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile attraverso la rete idrica. Rubinetti asciutti in diverse zone intorno al luogo dell’incidente, fino a via Rota, e disagi per le famiglie a ridosso dell’ora di cena.

I tecnici sono intervenuti tempestivamente e, in poche ore, hanno ripristinato il servizio su quasi tutta la città. Quel quasi riguarda le circa 50 famiglie residenti “nel solo tratto di via Mentana interessato dalla chiusura“: si tratta degli edifici nella zona del civico 18. Per loro, e per chi ne avesse necessità, qui i volontari della Protezione Civile hanno avviato la distribuzione di sacchetti di acqua per uso sanitario di emergenza e per l’igiene personale.

Monza strada collassata via Mentana giovedì sera

Monza, cede l’asfalto in via Mentana: strada chiusa al traffico giovedì, i percorsi alternativi

Il Comune fa sapere che via Mentana resterà chiusa in entrambi i sensi di marcia anche per la giornata di giovedì 25 settembre. Consigliando di scegliere percorsi alternativi per gli spostamenti, sono stati predisposti dei percorsi da seguire per bypassare il tratto chiuso: i veicoli diretti dal centro verso la zona est, dopo via Turati troveranno una deviazione obbligatoria a destra in via Ghilini fino a via Buonarroti; i veicoli diretti verso il centro città possono scegliere se passare dalla rotonda Esselunga in via Buonarroti, quindi a destra in via Galilei, sinistra in via Antonietti, sinistra in via Rota, verso sottopasso oppure dall rotonda Esselunga, quindi in via Mentana svoltando a sinistra in via Beccaria, a destra in via Timavo, a destra in via Piave e di nuovo a sinistra in via Mentana.

Monza strada collassata via Mentana autobus bloccato Monza strada collassata via Mentana

Monza, cede l’asfalto in via Mentana: gli autobus Atm Net e Autoguidovie

Via Mentana è un asse importante anche per il trasporto pubblico, verso le fermate di piazza Castello e della stazione, Atm Net e Autoguidovie hanno quindi comunicato al pool di emergenza riunito in Comune di Monza – alla presenza del comandante della Polizia locale e coordinato dal sindaco Paolo Pilotto – le deviazioni necessarie a confermare le corse dei bus.

Per quanto riguarda Atm Net: Linea Z201 che proviene da Corso Milano non andrà in Via Turati ma procederà verso Via Lecco /Libertà per arrivare nel quartiere Cederna; Linea Z206 che proviene da Via Manzoni, non percorre Via Turati ma prosegue la corsa verso Via Lecco/Libertà; Linea Z321 proveniente da Trezzo arrivando in Via Foscolo effettua fermata in Via Foscolo/Buonarroti per tornare poi indietro; Linea Z 314 arriva Concorezzo arrivando in via Mentana effettua fermata e allo sbarramento entra in Via Aspromonte per la pausa riprendendo poi la corsa da Via Mentana per la tratta.

Per Autoguidovie: Linea Z203 proveniente da Brugherio/Cologno percorre Via Buonarroti e svolta in Via Aspromonte. Tutte le altre linee di Autoguidovie hanno fermate in piazza Castello quindi non sono interessate dall’interruzione.