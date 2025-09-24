Monza, in via Mentana l’asfalto si solleva come un tappeto: traffico in tilt fino a largo Mazzini

L’asfalto si è improvvisamente sollevato come un tappeto, in un tratto di via Mentana, mercoledì 24 settembre, nel pomeriggio, a Monza, e il traffico, complice anche il maltempo, è andato letteralmente in tilt.

La viabilità, nel frattempo, è stata interrotta da largo Mazzini a via Aspromonte e la Polizia locale sta gestendo il traffico. Probabilmente il problema è stato determinato dal cedimento di una tubatura idrica: BrianzAcque ha infatti allertato su possibili disguidi e cali di pressione nell’erogazione dell’acqua potabile.