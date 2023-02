Seregno, risparmio energetico: i consigli utili in un opuscolo

L’amministrazione comunale di Seregno ha diffuso un opuscolo informativo con alcune indicazioni pratiche che ogni famiglia può mettere in campo con finalità di risparmio energetico, tema di particolare rilevanza in questo momento storico.

Seregno, risparmio energetico: i consigli

I principali suggerimenti contenuti nelle quattro pagine del fascicoletto sono: utilizzare lampadine a risparmio energetico; l’acqua in modo attento e dove possibile riciclala; apparecchi elettrici di classe energetica elevata; non lasciare la luce accesa inutilmente; tenere controllata la temperatura negli ambienti; evitare di mettere ostacoli davanti o sopra ai termosifoni; installare una centralina di regolazione della temperatura sull’impianto e valvole termostatiche sui termosifoni, utilizzare un sistema di contabilizzazione del calore; staccare le spine degli apparecchi elettrici non utilizzati; sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori; calibrare le ore di accensione automatica degli apparecchi; non tenere inutilmente aperte le finestre e schermale nelle ore notturne.

Seregno, risparmio energetico: gli interventi fatti

Negli ultimi anni il Comune stesso ha realizzato importanti interventi finalizzati all’efficientamento energetico. I più significativi: è stato installato un impianto di produzione fotovoltaica al Cdd (centro diurno disabili); sono state cambiate le lampade con corpi a Led di ultima generazione nei plessi scolastici Moro, Rodari, Cadorna, Stoppani e Nobili, è in corso anche alle don Milani, oltre che sulla torre faro del campo comunale del Seregnello; si è contribuito alla collocazione di corpi illuminanti a Led allo stadio Ferruccio; è in corso di esecuzione il collegamento a rete di teleriscaldamento con pompe di calore e impianti solare termico a favore degli edifici residenziali in via Vivaldi; in fase di avvio la diagnosi energetica degli immobili più energivori per definire il piano d’intervento impiantistico e o edilizio con miglior rapporto benefici costi sul medio-lungo termine ed è in corso progettazione esecutiva sul centro natatorio per introdurre produzione energia da fonti rinnovabili.

Seregno, risparmio energetico: il bando pubblico per le imprese

Tramite apposito bando pubblico, sono stati concessi contributi per interventi di efficientamento energetico sostenuti dalle imprese private del territorio. In aggiunta un intervento di riqualificazione della rete dell’illuminazione pubblica, intervento condotto in project financing da Reti Più, ha prodotto un risparmio energetico pari al 70.96 per cento rispetto alla situazione precedente. Le progettazioni in corso sulle nuove ristrutturazioni di edifici ed impianti sportivi hanno particolare attenzione ad implementare tutte le misure atte al contenimento emissioni e riduzioni costi di energia.