Seregno: nuovo record di investimenti per AEB (71,8 milioni)

Investimenti per 71,8 milioni, “il valore più alto della storia del Gruppo”, ed Ebitda in crescita del 18% a 73,1 milioni. Sono alcuni numeri del bilancio 2024 di AEB, società seregnese del Gruppo A2A. Gli investimenti delle società del perimetro AEB (Gelsia, Gelsia Ambiente, RetiPiù, A2A Illuminazione Pubblica e VGE05), come specificato dalla società, sono stati destinati in particolare al potenziamento delle reti, allo sviluppo dell’economia circolare, al rinnovo dell’illuminazione pubblica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Seregno, il bilancio 2024 di AEB: dividendo di quasi 12,5 milioni

“AEB ha chiuso il 2024 con risultati eccellenti – afferma il presidente di AEB, Massimiliano Riva – a conferma della capacità del Gruppo di generare valore anche in un contesto economico complesso. Abbiamo continuato a investire in infrastrutture moderne e sostenibili con il costante sviluppo dei nostri territori storici e un’espansione sul mercato a livello nazionale. L’incremento costante del dividendo destinato ai Comuni soci – aggiunge Riva – rappresenta un ulteriore segnale della nostra solidità e della capacità di restituire valore al territorio, anche in termini di risorse economiche”.

“Quest’anno – ha detto ancora il presidente – abbiamo deliberato un dividendo di quasi 12,5 milioni di euro, pari a 1,09 centesimi per azione, con una crescita del 4,2% rispetto allo scorso anno e del 63% rispetto al 2020. Questo risultato testimonia il percorso virtuoso intrapreso in questi anni. La sinergia con A2A ci ha permesso di guardare con concretezza al futuro”. Parole sposate anche dall’amministratore delegato di AEB Annamaria Arcudi.

Seregno: il bilancio 2024 di AEB con utile netto di 17,9 milioni

A livello societario AEB Spa chiude l’esercizio con un utile netto pari a 17,9 milioni (+7% rispetto al 2023). Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci di AEB spa ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 12 milioni e 490mila euro, corrispondente a 10,9 euro per ogni 1.000 azioni possedute, con una crescita del 13% annuo composto nell’arco dell’ultimo quinquennio. Sul fronte della sostenibilità “la raccolta differenziata ha mantenuto livelli superiori all’80%, la produzione di energia verde è aumentata e le emissioni di CO₂ sono in diminuzione”. AEB ha inoltre rafforzato l’organico, con 80 nuove assunzioni (il 65% donne).