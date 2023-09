Seregno, Massimiliano Riva è stato scelto come nuovo presidente di Aeb

Massimiliano Riva, già alla guida di Gelsia, è il nuovo presidente di Aeb. La novità è stata ufficializzata martedì 12 settembre, in occasione dell’assemblea dei soci della holding con sede a Seregno. Sua vice sarà Roberta Raimondi, figura molto conosciuta sul territorio locale, per la sua attività professionale e per essere la presidente del Seregno Hockey 2012.

Aeb: il mandato avrà una durata triennale

Massimiliano Riva

Il nuovo consiglio di amministrazione, in carica per un triennio, comprende, in quota al socio privato A2A, Lorenzo Spadoni, amministratore delegato uscente, Maddalena Benedetti, Flavio Bianco, Nicoletta Mastropietro e Francesco Carlini, nonché gli stessi Riva e Raimondi, Giuseppe Camisasca e Chiara Silva, indicati dal Comune di Seregno, ed Andrea Barzaghi, indicato dal Comune di Lissone.

Aeb: definito anche il collegio sindacale

L’assemblea dei soci ha anche provveduto al rinnovo del collegio sindacale di Aeb. Suo presidente sarà Luigi Merola, mentre come componenti effettivi si è puntato su Roberta Postiglione e Dario Simone. Nei prossimi giorni, sono previste le assemblee delle società controllate, per la nomina dei nuovi amministratori.