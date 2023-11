Seregno, Ludylù stupisce ancora: è in finale tra i “Junior Singer” nel “Tour Music Fest”

La fase finale del “Tour Music Fest-The European Music Contest”, appuntamento dedicato alla musica emergente ed a coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica, avrà tra i suoi protagonisti anche una talentuosa concorrente brianzola. Stiamo parlano di Ludovica Sala, in arte Ludylù. La giovanissima seregnese, dopo aver superato le live audition, raggiungerà infatti il Teatro Nuovo di San Marino per l’atto conclusivo della manifestazione, in cui mercoledì 29 novembre sarà impegnata nella finale della categoria “Junior Singer”. Per Ludylù si tratta della conferma di un’ascesa tangibile, dopo che già lo scorso anno era approdata alla finale, ma nella categoria “Baby”.

“Tour Music Fest”: appuntamento a San Marino

Sala, 11 anni appena, ha saputo stupire in positivo la commissione artistica del “Tour Music Fest”, che l’ha gratificata del lasciapassare per la fase finale, in programma da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre appunto a San Marino. Il sogno nemmeno tanto nascosto di Ludylù è di approdare alla finalissima, prevista sabato 2 dicembre, al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di “American Idol” ed autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale, traguardo che coronerebbe nel migliore di modi un percorso impegnativo, cominciato in agosto con la prima esibizione a Milano. Fin qui, la promettente cantante ha impressionato per talento e determinazione, mostrando una capacità rara, soprattutto alla sua età, di padroneggiare musica, voce e suono, che le ha regalato l’opportunità di salire su un palco sul quale si sono esibiti anche professionisti molto noti nel settore, come Mahmood, Ermal Meta e Federica Carta. Tra i premi in palio, figurano anche una borsa di studio alla Berklee-College of Music di Boston, la produzione di un singolo ed un contratto di sponsorizzazione di 10mila euro, da investire nella propria musica.