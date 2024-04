Seregno, lavori al ponte di San Salvatore: limitazioni al traffico sulla statale 36

La necessità da parte della ditta Sangalli di Mapello, nel bergamasco, di intervenire per l’esecuzione in sicurezza di lavorazioni sul pulvino della pila destra del sovrappasso di San Salvatore a Seregno ha consigliato Anas di prevedere un’ordinanza, per il restringimento della carreggiata della statale 36 in direzione Milano, nel tratto tra Carate Brianza ed appunto San Salvatore.

San Salvatore: il provvedimento in vigore nelle ore notturne

Il provvedimento contempla la chiusura di una corsia di marcia, della corsia di emergenza e della complanare di svincolo, a partire da mercoledì 3 aprile e fino a giovedì 11 aprile, limitatamente alla fascia oraria tra le 21 e le 6, con l’esclusione dei giorni festivi e prefestivi. In questo periodo, il traffico potrà comunque continuare a scorrere su almeno due corsie. Secondo la stima dei tecnici di Anas, che ha la competenza sulla statale, l’incremento dei tempi di percorrenza in capo agli automobilisti sarà di una decina di minuti.