Seregno: la Via Crucis con monsignor Delpini per tutto il Monzese

A Seregno, alle 20.45 di venerdì 10 marzo, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, presiede la Via Crucis per la zona pastorale di Monza. L’inizio della celebrazione sarà in piazza della Concordia, di fronte alla basilica san Giuseppe, quindi proseguirà per corso del Popolo, via Vincenzo da Seregno, Garibaldi, Cairoli e viale Santuario con la conclusione nel santuario di Santa Valeria.

Via Crucis a Seregno: la Croce di Emanuele Porro

La Via Crucis quaresimale nelle sette zone pastorali della diocesi con l’arcivescovo Delpini che ha per tema “portate nel mondo la Croce di Cristo”, è animata dai giovani che portando per le strade la Croce li accompagnerà fino alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona dell’1 al 6 agosto prossimo. La Croce che viene portata ogni venerdì nelle diverse zone pastorali dai giovani è stata costruita da Emanuele Porro di Cesano Maderno, a ricordo delle Giornate Mondiali da lui vissute in prima persona, ed è composta da tanti legni diversi a simboleggiare l’unione delle persone provenienti dai diversi continenti e accompagnerà i giovani ambrosiani fino a Lisbona.

Via Crucis con Delpini: le altre tappe

Negli incontri settimanali delle Vie Crucis l’arcivescovo Delpini dedica una meditazione alle stazioni IV, VIII, XI e XIV. Le Vie Crucis con monsignor Delpini sono iniziate il 3 marzo nella zona VII a Cassina De’ Pecchi, sono proseguite a Castellanza, zona IV, e proseguiranno martedì 14 a Luino, zona II, quindi il 17 a Melegnano, zona VI, martedì 22 a Milano, zona I e infine lunedì 28 marzo ad Oggiono, zona III.