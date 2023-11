Seregno, la polizia locale cerca una vettura fuggita dopo un incidente

Il corpo della polizia locale di Seregno è al lavoro per rintracciare la vettura che, giovedì 30 novembre, alle 9.45, all’angolo tra le vie Cadore e De Amicis, ha urtato per cause da accertare una ragazza che stava procedendo con il suo cane sul marciapiede, fuggendo poi senza prestarle aiuto.

Incidente: la giovane colpita da uno specchietto o una borchia

Secondo quanto ipotizzato dagli agenti intervenuti sul posto, dopo la segnalazione ricevuta dalla centrale operativa di via Umberto I, la giovane, una ventenne seregnese, potrebbe essere stata colpita dallo specchietto destro o, in alternativa, da una borchia del veicolo. A soccorrerla ha provveduto sulle prime un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano, che l’ha trasferita in codice giallo all’ospedale di Carate Brianza.