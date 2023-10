Seregno, la polizia locale bonifica l’area dismessa dell’ex Dell’Orto Carburatori

Due equipaggi del nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Seregno, accompagnati da due conduttori con cani antidroga della polizia locale di Milano, hanno effettuato martedì 31 ottobre un sopralluogo nell’area dismessa dell’ex Dell’Orto Carburatori, tra le vie San Rocco e Cavour, ritenuta un rifugio per senzatetto. La finalità era quella di una bonifica del comparto.

Polizia locale: trovati all’interno anche alcuni giacigli

La polizia locale all’interno dell’area

All’interno del perimetro, che versa in condizioni molto precarie, tanto che una sua ala è stata abbattuta per motivi di sicurezza, è stato rintracciato un soggetto di 30 anni, proveniente dal Marocco, con numerosi precedenti di polizia per svariati reati e già colpito in passato da un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato fotosegnalato ed accompagnato all’ufficio stranieri della questura, per l’emissione di nuovi provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano. Nel sito sono stati trovati alcuni giacigli, ma non sostanze stupefacenti: la convinzione del corpo della polizia locale è che l’attività di presidio abbia dirottato altrove gli spacciatori.