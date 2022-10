Seregno: la messa per la pace in Ucraina

Seguendo il suggerimento del consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee), su istanza di Papa Francesco che ha proposto un gesto comunitario di solidarietà per l’Ucraina flagellata dalla guerra che dura da oltre sei mesi, a Seregno in basilica san Giuseppe, la messa delle 18 di domenica 16 ottobre, è stata celebrata da don Luigi Stucchi per invocare il dono della pace per quella nazione. Era presente un delegazione dell’associazione ucraino-italiana “Ucraina libera” di cui è presidente Oksana Kolotynska.

Seregno: monsignor Molinari e i fedeli hanno recitato una preghiera

Al termine della messa monsignor Bruno Molinari con i fedeli hanno recitato una preghiera per la pace, che era stata diffusa per il maggiore coinvolgimento di cristiani d’Europa. Il 24 agosto scorso un’altra delegazione dell’associazione ucraino-italiana “Ucraina libera”, era convenuta in piazza della Concordia per ricordare i 31 anni di separazione e indipendenza dalla Russia.