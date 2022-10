Seregno: la scuola ucraina trova posto alla Rodari

È iniziata nei locali del plesso Rodari di via Pacini a Seregno, la scuola per i ragazzi ucraini presenti in città, la cui comunità negli ultimi mesi è salita a 800 unità. L’iniziativa creata parecchi anni fa dall’intraprendente Oksana Kolotynska, dalla scorsa primavera ha trovato spazio, anche per merito della preziosa collaborazione della dirigente scolastica Fiorella Mancuso, nei locali della primaria Rodari, mentre fino a quel periodo aveva svolto la propria attività all’interno del centro Maria Immacolata di via Lamarmora.

Seregno: alla cerimonia anche sindaco e assessore

Alla cerimonia di apertura erano presenti il sindaco Alberto Rossi e l’assessore all’istruzione Federica Perelli. Nell’indirizzo di saluto il primo cittadino ha sottolineato come: “Quella creata da Oksana sia una scuola molto organizzata ed è tra le prime sorte nel territorio e a Seregno è stata accolta molto favorevolmente. Sette mesi fa non ci aspettavano di essere qui in mezzo alla vostra comunità, ma nel momento del bisogno Seregno ha aperto le braccia e continua ad essere in mezzo a voi, nella speranza che nella vostra Patria la situazione possa migliorare anche se sarà molto difficile, per questa avete tutto il nostro affetto”. Un saluto anche da parte dell’assessore Perelli che ha aggiunto: “La collaborazione con voi continua ed è bello vedere una comunità riunita che tiene viva la propria identità e si fonde con la nostra imparando reciprocamente usi e costumi diversi”.

Seregno: la presidente dell’associazione “Ucraina libera”

Oksana Kolotynska che è presidente dell’associazione ucraina-italiana “Ucraina libera”, ha poi consegnato una pergamena al sindaco Rossi rilasciata dall’amministrazione militare regionale di Volyn, in cui è scritto: “L’amministrazione militare di Volyn esprime la sua sincera gratitudine ai cittadini di Seregno, al sindaco Alberto Rossi ed ai volontari che hanno contribuito a raccogliere gli aiuti per l’Ucraina. Ringraziamo anche l’associazione ucraino-italiana “Ucraina libera” e il suo presidente Oksana Kolotynska per la collaborazione. Medicali, cibo e altro saranno inviati nel luogo in cui è più necessario”.

Seregno: iscritti 40 alunni di diverse età

Alla scuola ucraina, per ora sono iscritti 40 alunni di diversa età, provenienti anche da cittadine limitrofe. Una parte degli scolari apprende la lingua italiana per quelli da poco giunti dall’Ucraina, mentre per bambini e ragazzi già presenti da anni a Seregno o in Italia viene loro insegnata la lingua ucraina. Gli scolari sono stati divisi in sei classi in cui dopo le materie classiche si svolgono anche corsi di ballo ucraino, canto, pianoforte, disegno, maglia e scacchi. Oksana Kolotynska, direttrice della scuola è affiancata da Vicktoria Makhomed, Natalia Zabotina, Tetiana Dutchak, Oksana Grechko, Ivanna detta Yana Semenyuk.