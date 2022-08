Seregno: la comunità ucraina ricorda l’indipendenza

Una rappresentanza del folto gruppo di ucraini presenti a Seregno, nel tardo pomeriggio del 24 agosto, in piazza della Concordia di fronte alla basilica san Giuseppe, s’è riunita per ricordare i 31 anni di separazione e indipendenza dalla Russia. Il gruppo era guidato dalla referente locale Oksana Kolotynska, la quale in un breve discorso ha detto: “Siamo pure lontano dalla nostra terra che da sei mesi è martoriata dall’invasione e dai bombardamenti dei russi, è bello celebrare il giorno della nostra indipendenza“.

Seregno, la referente: “Ringraziamo il cuore dei seregnesi”

E poi: “Una libertà che ci sta costando cara in quanto tutte le nostre belle città sono state distrutte, noi ucraini all’estero stiamo aiutando in tutti i modi chi sta combattendo e difendendo i nostri confini. La nostra comunità locale ringrazia il cuore dei seregnesi con cui hanno risposto e rispondo agli appelli di aiuto e per l’accoglienza riservata ai nostri connazionali che hanno dovuto forzatamente migrare. A settembre quando Seregno riprenderà la sua tradizionale attività e frenesia abbiamo in animo altre iniziative”.