Seregno, incidente stradale in via Piave: grave una donna di 72 anni

Grave incidente stradale domenica 7 aprile, poco dopo le 11.30, a Seregno. All’intersezione tra le vie Piave e Minoretti, immediatamente alle spalle del santuario di Santa Valeria, sono state coinvolte una Mini Cooper ed una Fiat 500. La dinamica del crash è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto dopo l’allarme. Al momento la certezza è che l’urto, molto violento, ha scaraventato contro la parete di un vicino edificio i due veicoli, che hanno riportato danni molto ingenti.

Incidente: sul posto anche l’automedica e due ambulanze

I soccorsi sul posto

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono arrivati anche un’automedica, un’ambulanza dell’Avis di Meda ed una della Croce Bianca di Besana Brianza, oltre all’autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento locale ed al carrofiamma dei volontari.

Incidente: la strada chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso

Un’altra immagine dell’area dell’incidente

Per permettere gli interventi del personale medico e per la messa in sicurezza della scena del sinistro, la strada è stata chiusa al traffico. Preoccupanti sono apparse in modo particolare le condizioni di una donna di 72 anni, seregnese, che sedeva come passeggera sulla Mini Cooper, soccorsa in codice rosso, quello riservato ai casi più gravi, mentre le conseguenze per le altre due persone (una medese di 60 anni ed una seregnese di 52 anni, al volante rispettivamente della Fiat 500 e della Mini Cooper) sono state meno serie.